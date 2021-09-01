В Колпино двухлетний ребенок умер после реакции Манту

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Абсолютно здоровый двухлетний ребенок скончался в Колпино после туберкулиновой пробы, передает Московский комсомолец.
Родители мальчика уверяют, что у него не было врожденных болезней. Спустя сутки после инъекции у малыша начало учащаться дыхание, повысилась температура и проявилась аллергическая реакция.
Настоящая причина смерти ребенка сейчас устанавливается. Не исключено, что мальчик погиб от проникших в организм вируса или инфекции.
Издание отмечает, что полицейские уже успели побеседовать с медиками, которые брали туберкулиновую пробу.
Известно, что стражами порядка возбуждено уголовное дело - по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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