В Колпино двухлетний ребенок умер после реакции Манту

Абсолютно здоровый двухлетний ребенок скончался в Колпино после туберкулиновой пробы, передает Московский комсомолец.

Родители мальчика уверяют, что у него не было врожденных болезней. Спустя сутки после инъекции у малыша начало учащаться дыхание, повысилась температура и проявилась аллергическая реакция.

Настоящая причина смерти ребенка сейчас устанавливается. Не исключено, что мальчик погиб от проникших в организм вируса или инфекции.

Издание отмечает , что полицейские уже успели побеседовать с медиками, которые брали туберкулиновую пробу.

Известно, что стражами порядка возбуждено уголовное дело - по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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