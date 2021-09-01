В Петербурге девочка-подросток ранила спасшего ее полицейского

В Санкт-Петербурге девочка-подросток ранила полицейского, который спас ее. Об инциденте, произошедшем в Выборгском районе города во вторник, 31 августа, сообщает АиФ.

В дом на улице Композиторов нагрянули сотрудники органов опеки, намеревавшиеся забрать 13-летнюю девочку, у которой недавно умерла мать, в интернат. Подросток категорически не хотела уезжать с ними и уже собралась прыгать из окна третьего этажа.

К счастью, один из полицейских успел вовремя подскочить, схватить юную петербурженку за ноги и оттащить от окна. Однако девочка случайно схватила нож и ранила им стража порядка.

Отмечается, что пострадавшему была вовремя оказана медицинская помощь, угрозы для его жизни и здоровья нет.

С девочкой сейчас работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700