В Петербурге и Чите зафиксированы случаи детских массовых отравлений

Сегодня, 16:24

0

Image 16+
В Петербурге и Чите зафиксированы случаи детских массовых отравлений
Фото из открытых источников

Детский сад №68 в Чите временно закрыли из-за массового отравления. Родители 16 воспитанников обратились за медицинской помощью. Сейчас дети находятся на амбулаторном лечении. 

Дошкольное учреждение проверяют сотрудники местного Центра гигиены, городского комитета образования, Роспотребнадзора и прокуратуры. 

«В ходе проверки представители надзорного ведомства с привлечением специалистов оценят соблюдение в учреждении установленных требований при организации питания детей и иных требований безопасности их пребывания», — заявили в прокуратуре. 

Перед началом нового учебного года возросло число массовых отравлений детей по всей России. Исключением не стал Санкт-Петербург. 

Недавно 26 воспитанников детского сада №55 во Фрунзенском районе заразились кишечной инфекцией. Поставками питания в дошкольное учреждение занимается компания «ТЗБ «Петроградская». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. 

Другой инцидент произошел в поезде, следовавшем из Петербурга в Екатеринбург. Нескольким юным пассажирам, возвращавшимся с каникул в Северной столице, понадобилась госпитализация. Плохое самочувствие стало следствием заражения сальмонеллой. Причиной мог стать обед в ресторане при петербургском отеле.

Массовое отравление произошло и в детском лагере «Связист» в Ленинградской области. По предварительной информации, у 20 из 90 заболевших детей поднялась высокая температура.

Данные случаи указывают на необходимость повышать контроль за организацией питания в детских учреждениях. Этим должны заняться надзорные органы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Петербурге и Чите зафиксированы случаи детских массовых отравлений

Сегодня, 16:24

Начата доследственная проверка массового отравления детей в лагере в Ленобласти

Сегодня, 13:04

В Петербурге после опасных трюков на Московском шоссе у блогера Арчи отобрали авто

Вчера, 09:09

В гостевом доме под Псковом три человека сгорели заживо

21-08-2021, 16:59

В квартире дома на Ленинском проспекте в Петербурге нашли женщину с 26 ножевыми ранениями

21-08-2021, 16:54

В Башкирии в ДТП с грузовым поездом погибли два человека

21-08-2021, 16:09

На Камчатке двое туристов сорвались с вулкана высотой 4 тысячи метров

17-08-2021, 15:39

В Тыве молния убила спящих в палатке мать и сына

17-08-2021, 15:34

В Тверской области бык до смерти забодал мужчину

16-08-2021, 13:44

В Нижегородской области убита 16-летняя девушка

15-08-2021, 14:54

В Санкт-Петербурге по обвинению в домогательствах задержали детского тренера

15-08-2021, 08:19

Число отравившихся детей в поезде Мурманск – Адлер составило 91

9-08-2021, 16:29

Ехавшие в оздоровительный лагерь дети попали в больницы с отравлением

8-08-2021, 16:19

В Сызрани женщина ударила ножом в глаз глухонемого сына

7-08-2021, 11:24

В Приморье женщина умерла от теплового удара из-за аномальной жары

3-08-2021, 09:24

Россиянка, которой из-за ненадлежащего лечения удалили почку, получит компенсацию 5 тысяч рублей

1-08-2021, 16:44

В России женщина из-за ошибки врачей родила чужого ребенка

28-07-2021, 17:34

В Москве с септическим шоком госпитализировали девушку после пластической операции

18-07-2021, 19:14

Загадочный пожар во Владимире фактически поставил точку в деятельности бывшего крупнейшего регионального перевозчика

15-07-2021, 11:59

Двое мужчин затеяли потасовку в очереди на вакцинацию в Петербурге

8-07-2021, 16:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

В ПФР напомнили о выплате в 10 тысяч рублей: кто может получить доплату уже сейчас

В ПФР напомнили о выплате в 10 тысяч рублей: кто может получить доплату уже сейчас

Вчера, 15:54

0

Пенсионеры в России могут получить от государства по 10 тысяч рублей. Указ, который предполагает проведение данной...

Подробнее
Вирусолог Терешина рассказала о том, что вакцинация от COVID-19 усиливает летальность

Вирусолог Терешина рассказала о том, что вакцинация от COVID-19 усиливает летальность

Сегодня, 10:54

0

Прививки от коронавируса обладают эффектом усиления инфекции. Об этом рассказала биолог и вирусолог Елена Терешина....

Подробнее
В Минздраве рассказали о возможных побочных эффектах вакцинации от коронавируса

В Минздраве рассказали о возможных побочных эффектах вакцинации от коронавируса

Вчера, 17:24

0

После прививки от коронавируса возможно появление ряда побочных эффектов, сказано во временных методических...

Подробнее
Врач прокомментировал смерть от коронавируса привитого подполковника МВД

Врач прокомментировал смерть от коронавируса привитого подполковника МВД

Вчера, 19:49

0

Бывший заведующий реанимацией горбольницы №?20 Борис Розин напомнил россиянам, что вакцина защищает людей не на 100% и...

Подробнее
В Минздраве РФ объяснили, с чем связан рост заболеваемости ковидом COVID-19 после массовой вакцинации

В Минздраве РФ объяснили, с чем связан рост заболеваемости ковидом COVID-19 после массовой вакцинации

Вчера, 10:19

0

Связь между вакцинацией и ростом заболеваемости COVID-19 прокомментировал источник в Минздраве РФ. Общественная служба...

Подробнее
Daily Express: РФ может создать «ужасающий» союз с Китаем

Daily Express: РФ может создать «ужасающий» союз с Китаем

22-08-2021, 19:34

0

Россия и Китай на фоне хаотичного вывода американских войск из Афганистана могут создать «ужасающий» союз. Так считают...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Американское издание The New Yorker заявляет, что следующая американская война будет с Китаем

Американское издание The New Yorker заявляет, что следующая американская война будет с Китаем

23-08-2021, 10:24

0

Журналисты американского издания «The New Yorker» определили противника США в ближайшем потенциальном военном...

Подробнее
Издание NI рассказало о наглом маневре подлодки ВМФ России вблизи Аляски

Издание NI рассказало о наглом маневре подлодки ВМФ России вблизи Аляски

23-08-2021, 10:04

0

Аналитик Калеб Ларсон рассказал о маневрах российских подводных лодок вблизи Аляски. Он отметил на страницах NI, что...

Подробнее
19FortyFive: устаревшие государственные верфи угрожают безопасности США

19FortyFive: устаревшие государственные верфи угрожают безопасности США

23-08-2021, 12:19

0

Ситуация с государственными верфями в США оставляет желать лучшего, о чем пишет в опубликованной на портале 19FortyFive...

Подробнее
Петербуржцам назвали 5 самых полезных корнеплодов, которые нужно есть осенью

Петербуржцам назвали 5 самых полезных корнеплодов, которые нужно есть осенью

23-08-2021, 11:19

0

Петербургские специалисты регионального управления Роспотребнадзора предоставили перечень овощей-корнеплодов, которые...

Подробнее