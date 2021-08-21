В Петербурге и Чите зафиксированы случаи детских массовых отравлений

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Детский сад №68 в Чите временно закрыли из-за массового отравления. Родители 16 воспитанников обратились за медицинской помощью. Сейчас дети находятся на амбулаторном лечении.
Дошкольное учреждение проверяют сотрудники местного Центра гигиены, городского комитета образования, Роспотребнадзора и прокуратуры.
«В ходе проверки представители надзорного ведомства с привлечением специалистов оценят соблюдение в учреждении установленных требований при организации питания детей и иных требований безопасности их пребывания», — заявили в прокуратуре.
Перед началом нового учебного года возросло число массовых отравлений детей по всей России. Исключением не стал Санкт-Петербург.
Недавно 26 воспитанников детского сада №55 во Фрунзенском районе заразились кишечной инфекцией. Поставками питания в дошкольное учреждение занимается компания «ТЗБ «Петроградская». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Другой инцидент произошел в поезде, следовавшем из Петербурга в Екатеринбург. Нескольким юным пассажирам, возвращавшимся с каникул в Северной столице, понадобилась госпитализация. Плохое самочувствие стало следствием заражения сальмонеллой. Причиной мог стать обед в ресторане при петербургском отеле.
Массовое отравление произошло и в детском лагере «Связист» в Ленинградской области. По предварительной информации, у 20 из 90 заболевших детей поднялась высокая температура.
Данные случаи указывают на необходимость повышать контроль за организацией питания в детских учреждениях. Этим должны заняться надзорные органы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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