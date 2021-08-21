Начата доследственная проверка массового отравления детей в лагере в Ленобласти

В Ленобласти началась доследственная проверка инцидента с массовым отравлением детей в оздоровительном лагере «Связист» в Приозерском районе.

На этой неделе стало известно, что 22 ребенка пожаловались на плохое самочувствие, температуру и рвоту. Все они отдыхали в летнем лагере «Связист» в Ленобласти. Информация об инциденте появилась в сообществе «Школьный ревизорро» в социальной сети «ВКонтакте». Организацией питания в лагере занималось ООО «Обедов».

В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что всех детей осмотрели врачи-инфекционисты. Однако надзорное ведомство рассказало об инциденте только сейчас, когда летний сезон в лагерях полностью отработан.

Ситуацией заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о результатах проверки. В настоящее время ход доследственной проверки находится на контроле в центральном аппарате СК.

Это не единственное отравление детей в летнее время. В конце июля стало известно о возбуждении уголовного дела после отравления воспитанников детского сада № 55 Фрунзенского района. Там кишечной инфекцией заразилось сразу 26 детей. Организацией питания в дошкольном учреждении занималась фирма «ТЗБ «Петроградская».

Также в СМИ писали о случае массового отравления детей из Екатеринбурга. Перед отправлением домой они пообедали в петербургском отеле «Ладога». Спустя некоторое время многим из них стало настолько плохо, что пришлось снимать их с поезда и отправлять в больницы. В настоящее время изучением обстоятельств инцидента занимаются прокуратура и Роспотребнадзор.

До начала нового учебного года осталась неделя, но ситуация в сфере соцпитания вызывает серьезные опасения. Надзорным органам необходимо усилить контроль за комбинатами, чтобы предотвратить случаи массовых отравлений.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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