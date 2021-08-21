В Петербурге после опасных трюков на Московском шоссе у блогера Арчи отобрали авто

Сегодня, 09:09

0

Image 16+
В Петербурге после опасных трюков на Московском шоссе у блогера Арчи отобрали авто

У петербургского автоблогера Арчи отобрали машину после того как он на Московском шоссе выполнил опасные трюки в плотном потоке.

22 августа блогер archi_6.3 в своем Instagram опубликовал видео с опасным перестроением на Mercedes-Benz CLS 63 AMG, рассказывает Фонтанка.ру. Петербуржцы сразу же увидели, что автомобиль мчится по Московскому шоссе. Водитель резко перестроился в потоке машин с крайней левой полосы в правую, уходя в занос.

Происходящее начали комментировать пользователи, отмечая, что у других участников движения явно не было положительных эмоций в момент, когда Mercedes-Benz CLS 63 AMG выполнял опасный маневр.

Интересно, что блогер регистрационные знаки на своем автомобиле замазал. Но полицейские без труда установили личность водителя и на то, чтобы отыскать его и изъять автомобиль потратили менее дня. Сейчас изучается подлинность номерных знаков авто, поэтому оно находится на спецстоянке.

А тем временем блогер предупредил своих подписчиков, что на некоторое время пропадет, но пообещал разъяснить ситуацию позднее.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Петербурге после опасных трюков на Московском шоссе у блогера Арчи отобрали авто

Сегодня, 09:09

В гостевом доме под Псковом три человека сгорели заживо

21-08-2021, 16:59

В квартире дома на Ленинском проспекте в Петербурге нашли женщину с 26 ножевыми ранениями

21-08-2021, 16:54

В Башкирии в ДТП с грузовым поездом погибли два человека

21-08-2021, 16:09

На Камчатке двое туристов сорвались с вулкана высотой 4 тысячи метров

17-08-2021, 15:39

В Тыве молния убила спящих в палатке мать и сына

17-08-2021, 15:34

В Тверской области бык до смерти забодал мужчину

16-08-2021, 13:44

В Нижегородской области убита 16-летняя девушка

15-08-2021, 14:54

В Санкт-Петербурге по обвинению в домогательствах задержали детского тренера

15-08-2021, 08:19

Число отравившихся детей в поезде Мурманск – Адлер составило 91

9-08-2021, 16:29

Ехавшие в оздоровительный лагерь дети попали в больницы с отравлением

8-08-2021, 16:19

В Сызрани женщина ударила ножом в глаз глухонемого сына

7-08-2021, 11:24

В Приморье женщина умерла от теплового удара из-за аномальной жары

3-08-2021, 09:24

Россиянка, которой из-за ненадлежащего лечения удалили почку, получит компенсацию 5 тысяч рублей

1-08-2021, 16:44

В России женщина из-за ошибки врачей родила чужого ребенка

28-07-2021, 17:34

В Москве с септическим шоком госпитализировали девушку после пластической операции

18-07-2021, 19:14

Загадочный пожар во Владимире фактически поставил точку в деятельности бывшего крупнейшего регионального перевозчика

15-07-2021, 11:59

Двое мужчин затеяли потасовку в очереди на вакцинацию в Петербурге

8-07-2021, 16:29

В многоквартирном доме Кемерова обрушился потолок

3-06-2021, 16:19

В Оренбурге из-за неисправной вытяжки погибли два человека

25-05-2021, 11:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Sohu: Американская разведка опозорилась на Ближнем Востоке из-за ухищрений России

Sohu: Американская разведка опозорилась на Ближнем Востоке из-за ухищрений России

21-08-2021, 18:54

0

Китайские журналисты сообщили о фиаско американских военных. Как они пишут в издании Sohu, армия США провалила важную...

Подробнее
В Германии начато расследование о подмене COVID-вакцины на физраствор

В Германии начато расследование о подмене COVID-вакцины на физраствор

21-08-2021, 20:34

0

По информации агентства CNN, немецкая полиция начала расследовать дело медицинской сестры, которая заменяла вакцины от...

Подробнее
Полуостров Крым мог перейти от Украины не только к России

Полуостров Крым мог перейти от Украины не только к России

21-08-2021, 12:44

0

Накануне Дня независимости Украины в Киеве снова поднимают вопрос соблюдения прав крымских татар. При этом на самом...

Подробнее
В гостевом доме под Псковом три человека сгорели заживо

В гостевом доме под Псковом три человека сгорели заживо

21-08-2021, 16:59

0

В Псковской области не менее трех человек сгорели заживо во время произошедшего в гостевом доме пожара. Об инциденте...

Подробнее
Баранец спрогнозировал вторжение талибов в Таджикистан и Туркмению

Баранец спрогнозировал вторжение талибов в Таджикистан и Туркмению

21-08-2021, 13:04

0

Военный обозреватель Виктор Баранец считает, что американцы, бросили в Афганистане оружие и технику, сделали это...

Подробнее
Американские врачи рассказали, как миру научиться «танцевать» с коронавирусом COVID-19

Американские врачи рассказали, как миру научиться «танцевать» с коронавирусом COVID-19

21-08-2021, 22:54

0

Глава медицинской редакции CNN Санджай Гупта рассказал о том, как существовать во время пандемии коронавируса. По...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В квартире дома на Ленинском проспекте в Петербурге нашли женщину с 26 ножевыми ранениями

В квартире дома на Ленинском проспекте в Петербурге нашли женщину с 26 ножевыми ранениями

21-08-2021, 16:54

0

Семейные разборки в доме на Ленинском проспекте в Петербурге завершились трагически - смертью двоих человек. О...

Подробнее
Реабилитолог Дьяков рассказал, как восстановиться после COVID-19

Реабилитолог Дьяков рассказал, как восстановиться после COVID-19

22-08-2021, 15:34

0

На всей территории Российской Федерации, если в этом возникает даже малейшая необходимость, медицинские специалисты...

Подробнее
В Башкирии в ДТП с грузовым поездом погибли два человека

В Башкирии в ДТП с грузовым поездом погибли два человека

21-08-2021, 16:09

0

В Башкирии столкнулись грузовой поезд и иномарка. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли,...

Подробнее
Главком ВСУ Залужный: армия Украины должна готовиться к войне с Россией

Главком ВСУ Залужный: армия Украины должна готовиться к войне с Россией

22-08-2021, 16:19

0

Новый главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, выступая на IV Международном волонтерском и...

Подробнее