В Петербурге после опасных трюков на Московском шоссе у блогера Арчи отобрали авто

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У петербургского автоблогера Арчи отобрали машину после того как он на Московском шоссе выполнил опасные трюки в плотном потоке.
22 августа блогер archi_6.3 в своем Instagram опубликовал видео с опасным перестроением на Mercedes-Benz CLS 63 AMG, рассказывает Фонтанка.ру. Петербуржцы сразу же увидели, что автомобиль мчится по Московскому шоссе. Водитель резко перестроился в потоке машин с крайней левой полосы в правую, уходя в занос.
Происходящее начали комментировать пользователи, отмечая, что у других участников движения явно не было положительных эмоций в момент, когда Mercedes-Benz CLS 63 AMG выполнял опасный маневр.
Интересно, что блогер регистрационные знаки на своем автомобиле замазал. Но полицейские без труда установили личность водителя и на то, чтобы отыскать его и изъять автомобиль потратили менее дня. Сейчас изучается подлинность номерных знаков авто, поэтому оно находится на спецстоянке.
А тем временем блогер предупредил своих подписчиков, что на некоторое время пропадет, но пообещал разъяснить ситуацию позднее.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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