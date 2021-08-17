В Башкирии в ДТП с грузовым поездом погибли два человека

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В Башкирии столкнулись грузовой поезд и иномарка. В результате дорожно-транспортного происшествия два человека погибли, еще столько же получили ранения.
В ГУМЧС по Республике рассказали, что авария с трагическим финалом произошла в Гафурийском районе в ночь с пятницы на субботу на регулируемом переезде без дежурного работника на перегоне «Белое Озеро» - «Дарьино» Куйбышевской железной дороги. Там случилось столкновение грузового поезда и автомобиля Ford.
Спасатели произвели деблокирование, в результате чего пострадавшие были оперативно доставлены в больницу Стерлитамака. Их состояние оценивается как тяжелое.
Сход состава с рельс удалось предотвратить, передает агентство РИА Новости.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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