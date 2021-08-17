В квартире дома на Ленинском проспекте в Петербурге нашли женщину с 26 ножевыми ранениями

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Семейные разборки в доме на Ленинском проспекте в Петербурге завершились трагически - смертью двоих человек. О случившемся со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщает издание «Невские новости».
По его информации, женщину нашли в квартире с 26 ножевыми ранениями. А под окнами дома находился мужчина при смерти. Именно увидев его падение, и вызвала бригаду скорой помощи жительница Северной столицы, которая проживает в доме. По дороге в больницу пострадавший скончался.
Предварительно стражам порядка удалось выяснить, как развивались события. Мигрант, который злоупотреблял алкоголем и долгое время не жил дома, вдруг надумал вернуться и помириться с супругой. Из этой затеи ничего хорошего не вышло. Примириться не удалось, а выяснение отношений закончилось поножовщиной. По факту убийства возбуждено уголовное дело.
Предположительно, мужчина расправился со своей женой (на ее теле насчитали 26 ранений), а сам выпал из окна.
Нож, который выступил орудием преступления, с места происшествия был изъят.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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