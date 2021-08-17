В гостевом доме под Псковом три человека сгорели заживо

В Псковской области не менее трех человек сгорели заживо во время произошедшего в гостевом доме пожара. Об инциденте сообщает Телеграм-канал «112».

Пожар, как уточняется, вспыхнул в домике в деревне Подборовье-1. Предварительно причиной возгорания помещения называется короткое замыкание в сауне. Огонь начал распространяться по домику ночью, когда постояльцы находились в номерах и спали.

По предварительным данным, трое человек погибли. Одну женщину удалось спасти, ее в экстренном порядке госпитализировали.

Домик сгорел практически полностью.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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