В гостевом доме под Псковом три человека сгорели заживо

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В Псковской области не менее трех человек сгорели заживо во время произошедшего в гостевом доме пожара. Об инциденте сообщает Телеграм-канал «112».
Пожар, как уточняется, вспыхнул в домике в деревне Подборовье-1. Предварительно причиной возгорания помещения называется короткое замыкание в сауне. Огонь начал распространяться по домику ночью, когда постояльцы находились в номерах и спали.
По предварительным данным, трое человек погибли. Одну женщину удалось спасти, ее в экстренном порядке госпитализировали.
Домик сгорел практически полностью.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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