В Тыве молния убила спящих в палатке мать и сына

Сегодня, 15:34

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В Тыве молния убила спящих в палатке мать и сына

Во время грозы в Республике Тыва молния убила сразу двух человек - 54-летнюю женщину и ее сына. Парню было всего 19 лет.

По информации издания Катунь24, мать и ее отпрыск отдыхали у целебного источника близ села Бора-Тайга. 

Ночью 13 августа началась гроза. Одна из молний угодила в палатку, где спали туристы. Они не выжили.

В результате попадания молнии, как рассказала фельдшер скорой помощи, женщина и ее сын погибли сразу же, прямо на месте происшествия.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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