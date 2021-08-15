На Камчатке двое туристов сорвались с вулкана высотой 4 тысячи метров

На Камчатке двое российских туристов упали с высоты в четыре тысячи метров. Мужчины сорвались с вулкана Ключевского, сообщил Telegram-канал «112».

По его информации, 35-летний Александр Ф. и 46-летний Андрей З. на Камчатку приехали в составе группы из 12 человек. Во время спуска с высоты они оступились и, потеряв равновесие, упали.

Отмечается, что в ближайшее время на место инцидента прибудет вертолет Ми-8. В данный момент спасатели не могут добраться до места падения туристов, поскольку для того, чтобы работать на такой высоте, необходимо пройти акклиматизацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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