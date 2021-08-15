В Тверской области бык до смерти забодал мужчину 1961 года рождения. Управление Следственного комитета по региону по факту случившегося организовало доследственную проверку.

По данным «ТопТверь», трагедия произошла в Селижаровском муниципальном округе. Мужчина выгнал своего быка на пастбище. Во время выпаса он подошел к животному, но оно набросилось на человека и принялось его бодать.

С многочисленными телесными повреждениями пострадавшего отвезли в ближайшую больницу, но медикам не удалось его спасти - от полученных травм мужчина скончался.

Все обстоятельства произошедшего выясняют следователи.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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