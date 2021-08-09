В Нижегородской области убита 16-летняя девушка

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В Сосновском районе Нижегородской области найдена мертвой пропавшая 16-летняя девушка. Телесные повреждения на ее теле указывали, что она была убита. О преступлении сообщили в управлении Следкома России по региону.
Подозреваемый в убийстве несовершеннолетней уже задержан. Это ее 22-летний знакомый.
Предварительно установлено, что между девушкой и парнем разразилась ссора на почве ревности. В ходе выяснения отношений он ударил ее ножом в область сердца.
Все детали трагедии устанавливаются, ведется следствие.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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