В Нижегородской области убита 16-летняя девушка

В Сосновском районе Нижегородской области найдена мертвой пропавшая 16-летняя девушка. Телесные повреждения на ее теле указывали, что она была убита. О преступлении сообщили в управлении Следкома России по региону.

Подозреваемый в убийстве несовершеннолетней уже задержан. Это ее 22-летний знакомый.

Предварительно установлено, что между девушкой и парнем разразилась ссора на почве ревности. В ходе выяснения отношений он ударил ее ножом в область сердца.

Все детали трагедии устанавливаются, ведется следствие.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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