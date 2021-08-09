В Санкт-Петербурге по обвинению в домогательствах задержали детского тренера

Вчера, 08:19

0

Image 16+
В Санкт-Петербурге по обвинению в домогательствах задержали детского тренера

В Санкт-Петербурге полицией был задержан тренера по тхэквондо. Мужчине предъявлены обвинения в домогательствах к несовершеннолетней. 

Заявление в полицию написала мать девочки. По ее словам, в период с июня по август 2020 года 29-летний тренер у себя дома, в спортивном зале и в автомобиле совершал развратные действия в отношении ее 15-летней дочери.

Мужчина был задержан 14 августа в следственном отделе по Приморскому району. На него возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях.

Приморский районный суд избрал меру пресечения тренеру по тхэквондо.

Следователь по делу отметил в суде тот факт, что после того как тренер узнал о заявлении, он избавился от своего мобильника, по которому общался с девочкой. После он сообщил ложные сведения о своем месте жительства. 

В суде мужчина просил подписку о невыезде. Он рассказал, что живет вместе с супругой и маленьким ребенком, а скрываться от следствия не собирается. Мужчина добавил, что планирует заниматься тренерством, чтобы подготовить воспитанников на чемпионаты. 

Суд запретил мужчине покидать дом с 09:00 до 20:00, пользоваться интернетом, посещать и участвовать в массовых мероприятиях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В Нижегородской области убита 16-летняя девушка

Вчера, 14:54

В Санкт-Петербурге по обвинению в домогательствах задержали детского тренера

Вчера, 08:19

Число отравившихся детей в поезде Мурманск – Адлер составило 91

9-08-2021, 16:29

Ехавшие в оздоровительный лагерь дети попали в больницы с отравлением

8-08-2021, 16:19

В Сызрани женщина ударила ножом в глаз глухонемого сына

7-08-2021, 11:24

В Приморье женщина умерла от теплового удара из-за аномальной жары

3-08-2021, 09:24

Россиянка, которой из-за ненадлежащего лечения удалили почку, получит компенсацию 5 тысяч рублей

1-08-2021, 16:44

В России женщина из-за ошибки врачей родила чужого ребенка

28-07-2021, 17:34

В Москве с септическим шоком госпитализировали девушку после пластической операции

18-07-2021, 19:14

Загадочный пожар во Владимире фактически поставил точку в деятельности бывшего крупнейшего регионального перевозчика

15-07-2021, 11:59

Двое мужчин затеяли потасовку в очереди на вакцинацию в Петербурге

8-07-2021, 16:29

В многоквартирном доме Кемерова обрушился потолок

3-06-2021, 16:19

В Оренбурге из-за неисправной вытяжки погибли два человека

25-05-2021, 11:44

На юго-западе Москвы в мусорном баке нашли тело младенца

24-05-2021, 20:19

В Нижневартовске ученик гимназии пришел на последний звонок с ножом

24-05-2021, 10:19

Apple обвинили в эксплуатации труда

11-05-2021, 16:14

Стрельба в казанской школе №175: число погибших достигло 13

11-05-2021, 13:39

Массовая драка из-за георгиевской ленты в Одессе попала на видео

9-05-2021, 14:19

Житель Воронежской области лишился детородного органа после секса с тремя женщинами

24-04-2021, 15:34

В Петербурге задержали 13 банковских мошенников

22-04-2021, 12:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Эксперты рассказали, как привиться от COVID-19 при заболеваниях желудка, почек и бронхиальной астме

Эксперты рассказали, как привиться от COVID-19 при заболеваниях желудка, почек и бронхиальной астме

14-08-2021, 12:34

0

В течение текущей недели количество летальных исходов от COVID-19 в Российской Федерации стало максимально высоким за...

Подробнее
Медики Петербурга рассказали россиянам об опасных последствиях коронавируса COVID-19

Медики Петербурга рассказали россиянам об опасных последствиях коронавируса COVID-19

14-08-2021, 00:14

0

В минувшем году, когда была объявлена пандемия коронавируса, Петербург отличился рекордным ростом смертности. В этом...

Подробнее
В Германии врач отказался лечить антипрививочников и столкнулся с угрозами

В Германии врач отказался лечить антипрививочников и столкнулся с угрозами

13-08-2021, 12:14

0

Семейному врачу Флориану Балкау из Валленхорста (Германия) начали пачками приходить письма с угрозами после того, как...

Подробнее
National Interest: Третья мировая война произойдет из-за сговора РФ и КНР

National Interest: Третья мировая война произойдет из-за сговора РФ и КНР

13-08-2021, 14:54

0

Завкафедрой военно-морской стратегии им Дж. К. Уайли военно-морской Академии США Джеймс Холмс уверен, что агрессия...

Подробнее
Жительница Ростова пожаловались на невнимательность медиков при вакцинации

Жительница Ростова пожаловались на невнимательность медиков при вакцинации

14-08-2021, 11:09

0

Жители Ростова пожаловались в Instagram на невнимательность, а порой и халатное отношение медиков к горожанам, которые...

Подробнее
Онколог Бондаренко рассказала о симптомах рака у женщин и мужчин

Онколог Бондаренко рассказала о симптомах рака у женщин и мужчин

14-08-2021, 08:29

0

Симптомы, которые могут указывать на развитие онкологии, озвучил врач-онколог Мытищинской городской клинической...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Названа самая дешевая российская вакцина от коронавируса COVID-19

Названа самая дешевая российская вакцина от коронавируса COVID-19

13-08-2021, 14:19

0

«Спутник Лайт» является самой дешевой российской вакциной от коронавирусной инфекции. Это следует из данных...

Подробнее
Башкортостан катастрофически теряет население

Башкортостан катастрофически теряет население

14-08-2021, 11:54

0

По прогнозу Минэкономразвития, в этом году численность населения страны уменьшится на 0,55 млн человек, годом позже —...

Подробнее
Вся правда о трагедии в Донбассе на экранах кинотеатров. В прокат вышел фильм «Солнцепёк»

Вся правда о трагедии в Донбассе на экранах кинотеатров. В прокат вышел фильм «Солнцепёк»

14-08-2021, 13:29

0

Военная драма «Солнцепёк» вышла в прокат 12 августа. Картина расскажет о событиях семилетней давности в Луганске. В...

Подробнее
Ребенка из Карелии с тяжелой формой коронавируса COVID-19 направили на лечение в Петербург

Ребенка из Карелии с тяжелой формой коронавируса COVID-19 направили на лечение в Петербург

14-08-2021, 14:54

0

В Карелии с тяжелой формой коронавируса были госпитализированы двое детей. Одного из них решено отправить на лечение в...

Подробнее