В Санкт-Петербурге по обвинению в домогательствах задержали детского тренера

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В Санкт-Петербурге полицией был задержан тренера по тхэквондо. Мужчине предъявлены обвинения в домогательствах к несовершеннолетней.
Заявление в полицию написала мать девочки. По ее словам, в период с июня по август 2020 года 29-летний тренер у себя дома, в спортивном зале и в автомобиле совершал развратные действия в отношении ее 15-летней дочери.
Мужчина был задержан 14 августа в следственном отделе по Приморскому району. На него возбуждено уголовное дело по статье о развратных действиях.
Приморский районный суд избрал меру пресечения тренеру по тхэквондо.
Следователь по делу отметил в суде тот факт, что после того как тренер узнал о заявлении, он избавился от своего мобильника, по которому общался с девочкой. После он сообщил ложные сведения о своем месте жительства.
В суде мужчина просил подписку о невыезде. Он рассказал, что живет вместе с супругой и маленьким ребенком, а скрываться от следствия не собирается. Мужчина добавил, что планирует заниматься тренерством, чтобы подготовить воспитанников на чемпионаты.
Суд запретил мужчине покидать дом с 09:00 до 20:00, пользоваться интернетом, посещать и участвовать в массовых мероприятиях.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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