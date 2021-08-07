Число отравившихся детей в поезде Мурманск – Адлер составило 91

Сегодня, 16:29

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Число отравившихся детей в поезде Мурманск – Адлер составило 91
Фото из открытых источников

Поставщик питания в сфере транспорта RBE Group может понести ответственность за отравление детей в поезде РЖД «Мурманск-Адлер». Ранее на компанию уже жаловались, но надзорное ведомство не инициировало проверку.

Юные пассажиры почувствовали недомогание ночью 7 августа. У всех одинаковые симптомы – рвота и диарея. Их сняли с поезда и отвезли в больницы Краснодарского края. Изначально сообщалось о 87 пострадавших. На данный момент их число увеличилось до 91. 

Сейчас Роспотребнадзор проводит проверки и уже успел отстранить от работы сотрудников кухни вагона-ресторана. У трех поваров взяли анализы, еще один отказался их сдавать. Взяты пробы пищи, воды и дезинфицирующих средств. 

По факту произошедшего возбуждено дело по статье об оказании некачественных услуг (238 статья УК РФ).

Причастными к инциденту могут оказаться два самых крупных поставщика питания, буквально разделивших между собой обслуживание сферы транспорта – «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) и «Напитки ТрансСервис» (НТС). Последней владеет RBE Group. 

Известно, что НТС занимается поставками питания, включенного в стоимость билета. На поставщика неоднократно жаловались. Критиковали это питание и сотрудники РЖД.

«Его получают, хранят и раздают через вагон-ресторан. Прибыль, конечно, колоссальная! Питание отвратительного качества! Кроме того, всё поставляется в касалетках со сроком хранения в замороженном виде — 45 суток!» - рассказывал изданию «ВГудок» один из сотрудников РЖД.

Стоит отметить, что на сайте RBE Group указано, что, кроме пассажиров РЖД, их комбинаты обслуживают школы и детские сады Москвы. Соответственно, во избежание новых инцидентов с отравлениями РПН стоило бы провести тщательные проверки и в данных учреждениях. Но о таких планах пока не сообщается. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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