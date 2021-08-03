Ехавшие в оздоровительный лагерь дети попали в больницы с отравлением

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В поезде следования Мурманск-Адлер произошло массовое отравление детей. Виновницей может оказаться компания RBE Group.
Ночью у детей началась диарея и рвота, а 7 августа их сняли с поезда и отвезли в больницы. Всего на данный момент пострадало 87 человек.
«В больницах Кубани проходят лечение 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск – Адлер. На 8 августа в Туапсинской ЦРБ №1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской - 12, в Белореченской – восемь» - рассказали в оперштабе.
Надзорные органы проводят проверку. Сотрудники вагона-ресторана отстранены от работы, взяты пробы пищи и дезинфекторов. СК РФ возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям.
По сообщению прессы, питанием в транспорте занимается компания «Напитки ТрансСервис» («НТС») (принадлежит RBE Group и сотрудничает с «РЖД»).
На «НТС» уже поступали жалобы. Компания поставляет питание, включенное в стоимость билета. По данным корреспондентов «ВГудок», качество этой еды оставляет желать лучшего. Об этом же говорит и сотрудник РЖД.
«Компания НТС широко и глубоко пустила корни в пассажирских перевозках. В последние годы активно продвигала услуги — предоплаченное питание и дополнительное питание.
Его получают, хранят и раздают через вагон-ресторан. Прибыль, конечно, колоссальная! Питание отвратительного качества! Кроме того, всё поставляется в касалетках со сроком хранения в замороженном виде — 45 суток!!!» - рассказывает источник.
Сотрудники РЖД не исключают, что монополистом поставок питания там может стать RBE Group. Чтобы уберечь пассажиров от некачественной еды в поездках, Роспотребнадзору стоит проверить компанию тщательнее.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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