В Сызрани женщина ударила ножом в глаз глухонемого сына

Сегодня, 11:24

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В Сызрани женщина ударила ножом в глаз глухонемого сына

Во дворе одного из домов в Сызрани женщина ударила ножом в глаз своего глухонемого сына. Было это сделано умышленно или же по неосторожности, выясняет полиция. Об инциденте со ссылкой на собственный источник сообщила «Комсомольская правда».

С тяжелой травмой глаза девятилетний мальчик был госпитализирован. Есть риск того, что он может ослепнуть на один глаз.

Мать уверяет, что ранила сына из-за неосторожного обращения с ножом. Он был изъят и сейчас находится на исследовании у экспертов.

Семья, как сообщает издание, является благополучной. Однако отец мальчика ранее привлекался к ответственности за попытки вождения автомобиля даже после того, как его лишили прав за езду в состоянии алкогольного опьянения.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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