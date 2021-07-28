Россиянка, которой из-за ненадлежащего лечения удалили почку, получит компенсацию 5 тысяч рублей

Жительница Смоленска долго добивалась от медиков, которые совершили врачебную ошибку, приведшую к потере почки, выплаты компенсации морального вреда. Но суд, который рассматривал дело, посчитал, что медики виновны в оформлении документов, но не в лечении, передает «В курсе.ру» .

С вердиктом пострадавшая не смирилась и снова обратилась к представителям Фемиды. На этот раз орган правосудия направил дело в апелляционную инстанцию на новое рассмотрение.

В ходе нового процесса была установлена ошибка в оказании медицинской помощи.

В итоге было вынесено решение о возмещении пострадавшей морального вреда. Сумма компенсации определена в размере 5 тысяч рублей.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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