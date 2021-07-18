В России женщина из-за ошибки врачей родила чужого ребенка

Жительница Челябинска выносила и родила чужого ребенка. А произошло это из-за ошибки врачей, которые допустили подмену эмбрионов во время ЭКО. Об удивительной истории рассказали журналисты местного издания 74.ru .

По словам женщины, обнаружилось это перед самой выпиской из роддома.

«Мы должны были выписываться, врач пришла на осмотр и случайно положила карту ребенка на стол. У меня глаз как упал: группа крови — вторая. Я говорю: "Как так? У мужа — первая, у меня — третья". Это невозможно», - поведала жительница Челябинска.

После этого она настояла на проведении ДНК-экспертизы. Результаты подтвердили ее самые страшные догадки: родителями ребенка, которого она родила, не были ни она сама, ни ее муж.

В ведомстве после этого инициировали проверку. В заявлении по ее итогам говорится, что вероятная подмена имела место на этапе эмбриологической лаборатории отделения вспомогательных репродуктивных технологий.

Супруги и медики в суде заключили мировое соглашение, согласно которому они выплатят женщине моральную компенсацию в размере 2,4 миллиона рублей, а ее супругу - 1,6 миллиона.

Но главная для них задача сейчас - отыскать собственного ребенка, а также найти родную мать мальчика, которого она сама родила.

Акушер-гинеколог Елена Калинина сочла подмену эмбрионов во время проведения ЭКО «эксклюзивным для России случаем».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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