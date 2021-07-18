В России женщина из-за ошибки врачей родила чужого ребенка

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Жительница Челябинска выносила и родила чужого ребенка. А произошло это из-за ошибки врачей, которые допустили подмену эмбрионов во время ЭКО. Об удивительной истории рассказали журналисты местного издания 74.ru.
По словам женщины, обнаружилось это перед самой выпиской из роддома.
«Мы должны были выписываться, врач пришла на осмотр и случайно положила карту ребенка на стол. У меня глаз как упал: группа крови — вторая. Я говорю: "Как так? У мужа — первая, у меня — третья". Это невозможно», - поведала жительница Челябинска.
После этого она настояла на проведении ДНК-экспертизы. Результаты подтвердили ее самые страшные догадки: родителями ребенка, которого она родила, не были ни она сама, ни ее муж.
В ведомстве после этого инициировали проверку. В заявлении по ее итогам говорится, что вероятная подмена имела место на этапе эмбриологической лаборатории отделения вспомогательных репродуктивных технологий.
Супруги и медики в суде заключили мировое соглашение, согласно которому они выплатят женщине моральную компенсацию в размере 2,4 миллиона рублей, а ее супругу - 1,6 миллиона.
Но главная для них задача сейчас - отыскать собственного ребенка, а также найти родную мать мальчика, которого она сама родила.
Акушер-гинеколог Елена Калинина сочла подмену эмбрионов во время проведения ЭКО «эксклюзивным для России случаем».
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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