В Москве с септическим шоком госпитализировали девушку после пластической операции

Сегодня, 19:14

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В Москве с септическим шоком госпитализировали девушку после пластической операции

В Москве в субботу, 17 июля, в одну из столичных больниц госпитализировали 23-летнюю девушку, которая за несколько дней до этого сделала пластическую операцию в одной из частных клиник. Врачи диагностировали у нее септический шок.

По данным РИА Новости, которое ссылается на свой осведомленный источник, девушке провели липосакцию в клинике на Садовнической улице.

Прокуратура Москвы знает о случившемся и уже организовала проверку по данному факту.

Руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова рассказала, что надзорное ведомство намерено проверить частную клинику на предмет соблюдения требований законодательства об основах охраны здоровья граждан, а также безопасности услуг, которые оказываются, для жизни и здоровья пациентов.

Если появятся основания, будет рассматриваться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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