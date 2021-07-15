В Москве с септическим шоком госпитализировали девушку после пластической операции

ВОЗ снова меняет мнение — что говорят об этом врачи
Сегодня о пандемии, о вирусе и вакцинации ведутся жаркие споры. Каждый день появляется все новая информация о вакцинах...Подробнее
В Москве в субботу, 17 июля, в одну из столичных больниц госпитализировали 23-летнюю девушку, которая за несколько дней до этого сделала пластическую операцию в одной из частных клиник. Врачи диагностировали у нее септический шок.
По данным РИА Новости, которое ссылается на свой осведомленный источник, девушке провели липосакцию в клинике на Садовнической улице.
Прокуратура Москвы знает о случившемся и уже организовала проверку по данному факту.
Руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова рассказала, что надзорное ведомство намерено проверить частную клинику на предмет соблюдения требований законодательства об основах охраны здоровья граждан, а также безопасности услуг, которые оказываются, для жизни и здоровья пациентов.
Если появятся основания, будет рассматриваться вопрос о мерах прокурорского реагирования.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Сегодня о пандемии, о вирусе и вакцинации ведутся жаркие споры. Каждый день появляется все новая информация о вакцинах...Подробнее
После экспериментальной вакцины ребенок из Тольятти заразился полиомиелитом. Скоро уже три года, как Следком России...Подробнее
О том, избавляет ли вакцинация от «носительства» коронавируса, спорят до сих пор. Об этом рассказала главный внештатный...Подробнее
Российский ученый-академик РАН Виталий Зверев сообщил об идентичности иммунитета переболевших граждан и того, который...Подробнее
Вакцинация в России от ударных темпов далека, невзирая на то, что многие регионы для отдельных категорий работников...Подробнее
В РФ власти, врачи и ученые призывают россиян не тянуть и как можно скорее привиться от коронавируса. В стране доступны...Подробнее
Коварный коронавирус готовит для зараженных весьма неожиданные и неприятные последствия. Уральский терапевт Иван...Подробнее
Российский специалист-фармаколог Андрей Кондрахин предоставил полный список существующих противопоказаний для...Подробнее
В российских фильмах последних лет уделяют большое внимание людям с сильным характером, оказавшимся в непростых...Подробнее
Компьютерное моделирование, проведенного учеными из Австралии, показало, что коронавирус хорошо адаптирован для...Подробнее
Комментировать