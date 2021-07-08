Загадочный пожар во Владимире фактически поставил точку в деятельности бывшего крупнейшего регионального перевозчика

Во Владимире произошел крупный пожар на автостоянке компании «АДМ» на месте троллейбусного депо (ул Гастелло, 11). Пожарных вызвали поздно. В результате полностью выгорели пять автобусов.

В настоящее время причину пожара устанавливают. По странному стечению обстоятельств, происшествие случилось сразу после объявления сотрудниками "АДМ" забастовки из-за невыплаты зарплаты и самой компанией о срочном отказе от обслуживания всех городских маршрутов. Владимирская мэрия стала искать перевозчиков на два проблемных маршрута. Но пожар теперь значительно ускорит этот процесс.

- Все, что сейчас происходит с данным коммерческим перевозчиком и теми проблемами, которые он создает Владимиру в лице администрации, только добавляет аргументов в пользу необходимости городу иметь собственное автотранспортное предприятие, - комментирует ситуацию общественный деятель Магамед Ахматов. - Отношения между перевозчиком и городом исчерпали себя, но компания фактически остается в должниках. Во-первых, договор рассчитан до 2023-го года. И компания должна выплатить городу неустойку за созданные проблемы на данных маршрутах. Во-вторых, остаются люди, владимирцы, которые работали в компании и которым месяцами не платили. Компания "АДМ" сейчас разыгрывает карту банкротства. Мэрия Владимира должна встать на сторону сотрудников и проследить, чтобы их интересы были соблюдены. У мэрии на это больше возможностей, чем у рядовых водителей и кондукторов.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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