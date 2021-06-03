Двое мужчин затеяли потасовку в очереди на вакцинацию в Петербурге

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В Петербурге двое мужчин в ожидании вакцинации затеяли потасовку. Как оказалось, граждане Северной столицы сошлись в драке по причине того, что не поделили место в очереди на прививку. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на информацию бывшего члена Совфеда Антона Белякова.
Инцидент имел место в ТЦ «Жемчужная Плаза». В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как двое мужчин громко спорят, а затем начинают отпихивать друг друга. На призывы людей из очереди успокоиться и не затевать драку они не реагируют.
«В петербургских пунктах вакцинации — драки из-за многочасовых очередей. Люди жалуются, что ждут прививку по 10-12 часов», - прокомментировал случившееся Беляков.
В комздраве Петербурга сообщили, что вакцина - в наличии, дефицита нет, но медперсонал очень загружен. И проблема только в том, сколько прививок он может сделать.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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