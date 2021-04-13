В петербургском магазине бойцовская собака насмерть загрызла йоркширского терьера 16 апреля

Сегодня, 11:49

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В петербургском магазине бойцовская собака насмерть загрызла йоркширского терьера 16 апреля

Кровожадное убийство произошло в одном из магазинов Санкт-Петербурга —бойцовская собака набросилась на йоркширского терьера, и загрызла его насмерть. Инцидент произошел на Парнасе по улице Заречной, в присутствии обоих хозяин животных, передает «Фонтанка.ру».

Происшествие случилось 16 апреля в вечернее время, когда покупательница вместе с бойцовской собакой, которая находилась без намордника, вошла в алкомаркет на Заречной улице. В это время в очереди на кассе находился 65-летний пенсионер с йоркширским терьером по кличке Гоша. Бойцовская собака моментально совершила нападение — атака была настолько молниеносной и бесшумной, что очевидцы не сразу осознали, что происходит.

«Бойцовская собака была не на привязи, и конечно без намордника. Она буквально моментально вцепилась в горло маленькой собаке, и в несколько рвущих движений загрызла терьера насмерть. Все это произошло буквально за какие-то 2 минуты», - рассказал свидетель происшествия Станислав.

Очевидцы указали, что хозяйка бойцовской собаки находилась в неадекватном состоянии, и ничего не предпринимала, чтобы успокоить свою собаку. Как только бойцовский пес расправился с жертвой, собственница собаки сразу сбежала с места происшествия. Сотрудники магазина вызвали полицию, которая так и не приехала на место происшествия, хотя ее ожидали более 2.5 часов. 

На данный момент по факту инцидента с участием бойцовской собаки проводится доследственная проверка — после того, как жалобу подала падчерица пенсионера. Также известно, что некоторые очевидцы происшествия вышли из магазина вместе с владелицей бойцовской собаки, и сняли ее на видео — на данный момент личность петербурженки устанавливается.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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