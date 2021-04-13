В Самарской области птичий грипп пошел в атаку: введен карантин в поселке Соцгород

Сегодня, 18:09

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В Самарской области птичий грипп пошел в атаку: введен карантин в поселке Соцгород

В результате широкомасштабного поражения птицы птичьим гриппом, введен карантин в поселке Соцгород Кинель-Черкасского района Самарской области. Главой региона Дмитрием Азаровым сегодня подписано распоряжение о том, что отныне в области вводятся строгие меры ограничительного характера. 

Птичий грипп ветеринарная медицина выявила на предприятии «Тимашевская птицефабрика». При этом полностью весь населенный пункт Соцгород является эпизоотическим очагом данного заболевания птицы. 

Сейчас областным руководством предпринимаются шаги по ограничению транспортного сообщения по всей карантинной зоне, где обнаружено это инфекционное заболевание. Одновременно всему населению предписывается, чтобы каждый день регулярно обеззараживалась и ликвидировалась носимая одежда и обувь. Введен категорический запрет на реализацию птицы вместе с инкубационными яйцами. Сотрудники района создали зону, пораженную птичьим гриппом. Она простирается на 5 км дальше границы с неблагополучным населенным пунктом. В нее вошла территория поселков Новая Елшанка, Нижнегородской, Чернигово, Тальники и сел Тимашево и Марково. А в радиусе 10 километров от эпизоотического очага следует наблюдать за состоянием птиц как домашних, так и диких. 

Серьезная ситуация по птичьему гриппу была зафиксирована в селе Белозерки Красноярского района в ноябре 2020 года. Тогда пришлось ликвидировать 670 голов домашней птицы, чтобы не допустить распространения болезни. Были продезинфицированы все птицеводческие помещения и дворовые территории в очаге распространения гриппа. А в самом селе запретили продажу птицы.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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