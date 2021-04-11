В Казани на детской площадке ребенка затянуло в песок

В Казани на детской площадке во дворе дома №11 по улице Гарифьянова ребенка затянуло в песок. Об инциденте сообщает республиканское издание Татарстан-24.

Мать, увидев, что ее дочку затягивает, попыталась ей помочь, но женщину тоже начало затягивать. В итоге ей все же удалось вытащить малышку, которая к тому моменту была по пояс в песке.

«У ребенка была паника, хваталась за меня, как могла. Плакала. Сильно испугалась. Очень замерзла. Пробыла в песке минут 15-20», - цитирует издание мать юной жительницы Казани.

Женщина, рассказывая о случившемся с ее ребенком, пожаловалась на то, что территорию детской площадки до сих пор даже ничем не огородили.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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