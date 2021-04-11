Беглов заявил о необходимости восстановить здание сгоревшей «Невской мануфактуры» в Петербурге

Сегодня, 11:59

0

Image 16+
Беглов заявил о необходимости восстановить здание сгоревшей «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Петербурге следует обязательно восстановить здание сгоревшей «Невской мануфактуры». Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, отмечает сайт городской администрации. 

Здание «Невской мануфактуры» находилось на Октябрьской набережной. 12 апреля там вспыхнул крупный пожар, который серьезно повредил его. Так, в пожаре сгорела кровля здания и сильно повредились перекрытия. Пожар перекинулся даже на здание соседнего хостела.

Градоначальник Северной столицы отметил, что на территории утраченного объекта культурного наследия невозможно построить новое здание. Согласно закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов России» там может быть восстановлено только старое здание. 

Также Беглов выразил соболезнования родным и близким погибшего пожарного, посетив место происшествия. Он добавил, что их семьям будет оказана помощь. 

«Невская мануфактура» - это историческая часть застройки Октябрьской набережной, возведение которой началось еще в середине 18 века. 

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Беглов заявил о необходимости восстановить здание сгоревшей «Невской мануфактуры» в Петербурге

Сегодня, 11:59

В Москве отравилась девушка, которой вместо воды продали антисептик

Сегодня, 11:19

В Петербурге ученик обстрелял из пневматического пистолета детей в школе

11-04-2021, 12:59

В Тольятти женщину убила рухнувшая надгробная плита

7-04-2021, 12:29

В Подмосковье собаки во время игры удушили школьницу шарфом

22-03-2021, 12:04

В Чувашии 11-летний мальчик упал с 23-го этажа на автомобиль и выжил

18-03-2021, 12:19

В Красноярском крае погиб 11-летний ребенок, задохнувшись в снегу

7-03-2021, 19:14

Умерла 2-летняя девочка, на которую упал шкаф во владимирской больнице

7-03-2021, 18:04

«Опасные игры» мужчин с морем в Сочи возмутили россиян

1-03-2021, 22:04

Причиной острого гастроэнтерита у учеников школы №1 в Красноармейске назвали "выход с каникул"

1-03-2021, 21:14

Власти Красноармейска приняли меры по инциденту с отравлением первоклассников школы №1

28-02-2021, 14:19

При массовом отравлении в школе №1 Красноармейска пострадали более 10 первоклассников

27-02-2021, 22:24

Мошенники отобрали квартиру у тещи журналиста Виктора Гусева

27-02-2021, 20:04

В Якутии десятиклассник ударил учительницу по лицу

15-02-2021, 22:34

Из-за внедорожника, упавшего между Тверью и Москвой, остановились все электрички

12-02-2021, 16:49

Многодетная москвичка раздела догола троих детей и бросила их умирать в лесу

12-02-2021, 13:54

В кафе Москвы младенец получил ожоги от кальяна

12-02-2021, 11:59

В Новосибирске мужчина избил двух подростков, сломавших снеговика

12-02-2021, 11:59

В стройгородке ЦКАД в Подмосковье найдены тела пяти рабочих

12-02-2021, 01:19

Российский маньяк-насильник сбежал из тюрьмы на Кипре

11-02-2021, 15:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров