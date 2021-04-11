Беглов заявил о необходимости восстановить здание сгоревшей «Невской мануфактуры» в Петербурге

В Петербурге следует обязательно восстановить здание сгоревшей «Невской мануфактуры». Об этом заявил губернатор города Александр Беглов, отмечает сайт городской администрации.

Здание «Невской мануфактуры» находилось на Октябрьской набережной. 12 апреля там вспыхнул крупный пожар, который серьезно повредил его. Так, в пожаре сгорела кровля здания и сильно повредились перекрытия. Пожар перекинулся даже на здание соседнего хостела.

Градоначальник Северной столицы отметил, что на территории утраченного объекта культурного наследия невозможно построить новое здание. Согласно закону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов России» там может быть восстановлено только старое здание.

Также Беглов выразил соболезнования родным и близким погибшего пожарного, посетив место происшествия. Он добавил, что их семьям будет оказана помощь.

«Невская мануфактура» - это историческая часть застройки Октябрьской набережной, возведение которой началось еще в середине 18 века.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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