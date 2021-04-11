В Москве отравилась девушка, которой вместо воды продали антисептик

Сегодня, 11:19

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В Москве отравилась девушка, которой вместо воды продали антисептик

Телеканал Рен ТВ рассказал о «дикой» истории, которая произошла с 20-летней москвичкой.

По его сведениям, девушка 10 апреля купила в кофейне в самом центре столицы бутылку воды, когда вместе с сестрой пришла выпить чашечку кофе в заведение на Манежной площади.

Однако, как подчеркивает Рен ТВ, вместо воды посетительнице продали антисептик. Выпив из бутылки, она почувствовала себя плохо. С отравлением потерпевшая сейчас находится в больнице.

Сестра пострадавшей сообщила о происшествии в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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