В Петербурге ученик обстрелял из пневматического пистолета детей в школе

Сегодня, 12:59

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В Петербурге ученик обстрелял из пневматического пистолета детей в школе

В Петербурге ученик одной из школ принес в школу пневматический пистолет и обстрелял других детей. Об инциденте, который произошел в минувшую субботу, десятого апреля, со ссылкой на информацию главка МВД по городу сообщило агентство ТАСС.

ЧП произошло в школе на улице Орджоникидзе. По счастливой случайности, никто не пострадал.

«Сотрудниками полиции опрошена заявительница. Она пояснила, что ученик 2005 года рождения в помещении раздевалки из пневматического пистолета произвел несколько выстрелов в сторону находившихся там учеников», - рассказали в главке.

Преподавателям удалось отобрать пистолет у подростка. Сам он сбежал, но мать ученика через некоторое время привела его в отдел полиции.

На текущий момент обстоятельства, при которых произошел инцидент, выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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