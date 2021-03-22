В Тольятти женщину убила рухнувшая надгробная плита

В Тольятти полицейские выясняют обстоятельства трагической гибели 43-летней местной жительницы.

По данным газеты «КП-Самара» , несчастная убиралась на могиле, когда внезапно на нее рухнула надгробная плита. Инцидент произошел на территории кладбища, которое расположено на улице Баныкина.

Очевидцы трагедии, увидев, как плита придавила женщину, вызвали туда бригаду скорой помощи. Однако люди в белых халатах ей ничем уже помочь не смогли - на момент их приезда пострадавшая скончалась. Врачи только констатировали ее смерть.

В данный момент правоохранители разбираются, упала ли надгробная плита сама или же ей «помогли».

Отмечается, что пока нет оснований полагать, что смерть горожанки была криминальной.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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