В Подмосковье собаки во время игры удушили школьницу шарфом

В Подмосковье в результате удушения шарфом во время игры с собаками породы «Кане-карсо» погибла 11-летняя школьница. По факту трагедии следователи организовали проверку, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию старпома руководителя ГСУСК России по столичному региону Ольги Врадий.

Несчастный случай произошел утром в воскресенье, 21 марта, в городе Истра. 11-летняя девочка вышла на прогулку с двумя собаками во двор дома, в котором проживала вместе с семьей. Тогда ничего не предвещало беды, а в 11 часов соседи увидели школьницу лежащей во дворе - уже бездыханной. Они быстро оповестили о случившемся родителям девочки - они были дома.

Предварительно правоохранителям удалось установить, что она погибла во время игры со своими четвероногими друзьями.

«Анализ повреждений и обнаружение на снегу во дворе четырех фрагментов разорванного шарфа, позволили прийти к выводу, что две собаки породы "Кане-корсо", с которыми девочка была на прогулке, причинили ей удушение, путем натягивания шарфа, расположенного на шее», - рассказала Врадий.

Назначена судмедэкспертиза. Обстоятельства страшного происшествия, которые стоили жизни девочке, выясняются в ходе проверки, которая проводится.