В Чувашии 11-летний мальчик упал с 23-го этажа на автомобиль и выжил

В городе Новочебоксарск на территории Чувашии выпавший с 23-го этажа школьник приземлился на автомобиль и выжил. Об этом сообщает Telegram-канал Mash .

По его информации, инцидент произошел в 08:50 сегодня, 18 марта, по адресу улица Винокурова, 99. Одиннадцатилетний мальчик незадолго до случившегося сбежал с уроков в школе. Придя к дому, вышел на балкон и выпал. Приземлился ребенок на «Газель», припаркованную под домом.

РИА Новости, в свою очередь, сообщает, что мальчик упал с общего балкона, расположенного на 23-ом этаже. Следователи сейчас устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

После падения мальчика госпитализировали. Его состояние - тяжелое, он сейчас в реанимационном отделении. За его жизнь ведут борьбу люди в белых халатах.