В Красноярском крае погиб 11-летний ребенок, задохнувшись в снегу

В Красноярском крае погиб 11-летний мальчик - он прыгнул в сугроб и, вероятно, задохнулся под толщей снега. После смерти школьника следователи возбудили уголовное дело, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По информации ведомства, инцидент произошел в Мотыгинском районе. Предварительно установлено, что в день трагедии бабушка школьника ушла из дома по делам. Мальчик воспользовался этим и вышел на улицу гулять. Там нашел себе забаву - прыгать в сугроб с крыши сарая.

После очередного прыжка, который оказался неудачным, ребенок выбраться уже не смог - он упал вниз головой и, по всей видимости, задохнулся под толщей снега.

В управлении Следственного комитета по краю рассказали, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности малолетнему).

Обстоятельства трагедии нынче устанавливают следователи.