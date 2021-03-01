Умерла 2-летняя девочка, на которую упал шкаф во владимирской больнице

СМИ сообщают о смерти двухлетней девочки, которая получила тяжелейшие травмы после того, как на нее в больнице города Кольчугино Владимирской области упал шкаф.

Инцидент произошел второго марта. Вскоре после случившегося юную пациентку санитарная авиация доставила в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Девочка, которой было от роду всего один год и восемь месяцев, поступила к столичным врачам с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными переломами костей свода и основания черепа, субарахноидальным кровоизлиянием, отеком мозга и мозговой комой.

Вечером пятого марта пострадавшая умерла в клинике Рошаля, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник.

Информация передана в правоохранительные органы. Следствие выяснит причины падения шкафа на ребенка в больнице.