«Опасные игры» мужчин с морем в Сочи возмутили россиян

В Сочи несколько беспечных мужчин попозировали на камеру на фоне штормящего Черного моря. Вскоре в сети Вконтакте появилось видео, которое вызвало возмущение пользователей. На кадрах молодые люди становятся на краю набережной и в момент, когда волны бьются о камни, поднимают вверх руки одновременно с накатывающейся волной.

«Опасные игры с морем», — гласит подпись к посту.

Видимо, парни решили удивить интернет-сообщество своей лихой смелость.

Пользователи сети оценили видео как легкомысленное времяпрепровождение, которое чревато опасными последствиями. Многих возмущает тот факт, что ради лайков взрослые мужчины ведут себя, как глупые подростки, которым неведом страх, пишет lenta.ru .

«Так и смыть может», «А на следующий день водолазы будут искать тела этих дураков. Что их так тянет в шторм на море?», «Море дураков любит. Забирает», «Безмозглые тиктокеры еще и не такое ради лайков сделают», «Море — это стихия, а человек — песчинка в этом мире», - написали комментаторы.