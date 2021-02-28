Причиной острого гастроэнтерита у учеников школы №1 в Красноармейске назвали "выход с каникул"

В подмосковном Красноармейске в школе №1 несколько дней назад произошел случай массового отравления. Острую кишечную инфекцию обнаружили у десяти первоклассников. Администрация учебного заведения настаивает, что поставщик питания не имеет никакого отношения к данному инциденту, а виной всему якобы инфекция, занесенная одним из учащихся.

Примечательно, что предварительная проверка Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) показала, что ухудшение самочувствия у детей было вызвано некачественным питанием. В связи с этим директор школы Надежда Гоц получила предписание, согласно которому она должна усилить контроль за питанием и принять все необходимые меры, чтобы не допустить распространения кишечной инфекции.

Даже теперь, когда информация об отравлении десяти школьников в учебном заведении получила огласку, руководство школы продолжает активно отрицать ответственность организатора питания - компании «Вектор». Более того, администрация школы не намерена начинать проверку в отношении поставщика.

Согласно данным на портале госзакупок, школа №1 недавно сменила поставщика на ООО «Вектор». Соответствующий договор был подписан 24 февраля. Его сумма составила почти 10 миллионов рублей. При этом предыдущего организатора питания фактически принудительно лишили возможности работать, хотя проблем с продукцией у него зафиксировано не было.