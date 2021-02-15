Власти Красноармейска приняли меры по инциденту с отравлением первоклассников школы №1

Сегодня, 14:19

0

Image 16+
Власти Красноармейска приняли меры по инциденту с отравлением первоклассников школы №1

Главный санитарный врач Красноармейска (Московская область) Наталья Сенина, как сообщают СМИ, выписала предписание, из которого следует, что первоклассникам, отравившимся в школе № 1, поставлен диагноз «кишечный синдром» (острый гастроэнтерит). Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) и главврачом города были приняты все меры для недопущения распространения инфекции в учебном учреждении.

Произошедшим инцидентом уже заинтересовались уполномоченные органы. Как ранее сообщалось в прессе, организацией питания в школе № 1 Красноармейска занимается комбинат «Вектор». Данный оператор питания обслуживает учебное учреждение с 24 февраля. До нынешнего случая массовые отравления в школе № 1 не фиксировались.

По последним данным, Федеральное медико-биологическое агентство взяло ситуацию на контроль. В школе на неделе проведут дезинфекцию. Принято решение перевести учащихся начальных классов на удаленный формат обучения до 5 марта. Остальные ученики и персонал школы получат помощь медиков при возникновении первых симптомов отравления. Инцидент привлек пристальное внимание контролирующих органов, поэтому в ближайшее время они проведут проверку оператора питания и качества оказываемых им услуг.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда
Красноармейск, школьники, отравление

Лента

Власти Красноармейска приняли меры по инциденту с отравлением первоклассников школы №1

Сегодня, 14:19

При массовом отравлении в школе №1 Красноармейска пострадали более 10 первоклассников

Вчера, 22:24

Мошенники отобрали квартиру у тещи журналиста Виктора Гусева

Вчера, 20:04

В Якутии десятиклассник ударил учительницу по лицу

15-02-2021, 22:34

Из-за внедорожника, упавшего между Тверью и Москвой, остановились все электрички

12-02-2021, 16:49

Многодетная москвичка раздела догола троих детей и бросила их умирать в лесу

12-02-2021, 13:54

В кафе Москвы младенец получил ожоги от кальяна

12-02-2021, 11:59

В Новосибирске мужчина избил двух подростков, сломавших снеговика

12-02-2021, 11:59

В стройгородке ЦКАД в Подмосковье найдены тела пяти рабочих

12-02-2021, 01:19

Российский маньяк-насильник сбежал из тюрьмы на Кипре

11-02-2021, 15:09

Трое человек были спасены с необитаемого острова на Багамах

10-02-2021, 20:39

В Самаре две шестиклассницы разбились насмерть при падении с 16 этажа

10-02-2021, 12:49

В Петербурге за изнасилование 6-летнего мальчика задержан 17-летний подросток

25-01-2021, 21:49

Специалисты поставили предварительный диагноз подмосковным школьникам

21-01-2021, 14:39

В подмосковные школы, где отравились дети, питание поставляет «КП Экопродукт»

20-01-2021, 22:09

Агрегатор такси из-за мастурбировавшего водителя заблокировал весь автопарк

16-01-2021, 00:19

В Красноярске мужчина избил 60-летнюю женщину после драки их собак

15-01-2021, 18:14

Российский теплоход «Композитор Гасанов» сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале

15-01-2021, 09:29

Четырехлетний мальчик случайно уехал один в поезде «Нижний Новгород - Москва»

11-01-2021, 22:28

В Белгородской области задержали мужчину, пытавшегося сбежать с телом жены

10-01-2021, 23:18

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров