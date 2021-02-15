Власти Красноармейска приняли меры по инциденту с отравлением первоклассников школы №1

Главный санитарный врач Красноармейска (Московская область) Наталья Сенина, как сообщают СМИ , выписала предписание, из которого следует, что первоклассникам, отравившимся в школе № 1, поставлен диагноз «кишечный синдром» (острый гастроэнтерит). Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) и главврачом города были приняты все меры для недопущения распространения инфекции в учебном учреждении.

Произошедшим инцидентом уже заинтересовались уполномоченные органы. Как ранее сообщалось в прессе, организацией питания в школе № 1 Красноармейска занимается комбинат «Вектор». Данный оператор питания обслуживает учебное учреждение с 24 февраля. До нынешнего случая массовые отравления в школе № 1 не фиксировались.

По последним данным, Федеральное медико-биологическое агентство взяло ситуацию на контроль. В школе на неделе проведут дезинфекцию. Принято решение перевести учащихся начальных классов на удаленный формат обучения до 5 марта. Остальные ученики и персонал школы получат помощь медиков при возникновении первых симптомов отравления. Инцидент привлек пристальное внимание контролирующих органов, поэтому в ближайшее время они проведут проверку оператора питания и качества оказываемых им услуг.