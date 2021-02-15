При массовом отравлении в школе №1 Красноармейска пострадали более 10 первоклассников

Пищевое отравление получили не менее десятка учащихся 1 класса школы №1 Красноармейска в Московской области. В целях предотвращения распространения инфекции с 1 по 9 марта школа переведена на дистанционное обучение.

Учителя в родительских чатах сообщают, что речь идет о неизвестном вирусе. Выяснением реальных причин сейчас занимаются сотрудники СЭС.Напомним, совсем недавно школа поменяла поставщика соцпитания. Пока что информации о нем в Единой информационной системе нет. Однако известно, что с 24 февраля организацией питания в образовательном учреждении занимается комбинат «Вектор».До смены оператора соцпита никаких проблем в столовой школы не наблюдалось. Так что велика вероятность, что виновен в массовом отравлении новый поставщик. Как известно, при смене предприятия питания полностью меняют персонал, а также посуду, столовые приборы и оборудование.