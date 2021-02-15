Мошенники отобрали квартиру у тещи журналиста Виктора Гусева

Сегодня, 20:04

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Мошенники отобрали квартиру у тещи журналиста Виктора Гусева

Известный спортивный комментатор и журналист Виктор Гусев рассказал, как мошенники обманули его тёщу и отобрали у нее квартиру. На своей странице в Facebook журналист сообщил, что несколько недель преступники «обрабатывали» мать его жены по телефону, и в конце концов тёща повелась на уговоры мошенников и самолично передала им свою квартиру.

Спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал, что хотел бы поделиться историей своей тёщи для того, чтобы предупредить других людей от подобного обмана. По его словам, неизвестные люди позвонили его тёще и представились сотрудниками Следственного комитета. Они попросили пенсионерку «помочь» им в крайне важном деле — поймать «черных риелторов», для чего надо было продать эту квартиру. 

«Знаете, наше старшее поколение - настоящие советские люди, которые верят печатям и газетам. Так и случилось с моей родственницей. Ее почти месяц уговаривали мошенники под видом следователей, показывали ей всякие якобы официальные бумажки, и она все же поверила им. Она продала квартиру, а полученные деньги передала этим мнимым следователям. В итоге осталась без денег и без квартиры, потому что бумажка о возбуждении уголовного дела против риелторской конторы на бланках СКР с двуглавыми орлами и печатями, конечно же, оказалась липовой», - рассказал Виктор Гусев. 

Журналист попросил своих подписчиков распространить по соцсетям эту историю, чтобы как можно больше людей узнали о таком способе мошенничества и не попадались на ту же удочку, что и его тёща.

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