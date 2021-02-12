В Якутии десятиклассник ударил учительницу по лицу

Вчера, 22:34

Ольга Громова

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В Якутии десятиклассник ударил учительницу по лицу

Учительница из Якутии угодила в больницу после того, как ее ударил по лицу один из учеников. У женщины подозревают перелом носа, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент имел место в Абыйском районе республики. В Урасалахской средней школе ученик 10-ого класса отвесил своей 30-летней учительнице удар по лицу, после чего она обратилась в больницу с переломом носа.

Обстоятельства, при которых это произошло, не разглашаются. Известно лишь, что правоохранительные органы направят в управление образования представление об устранении причин, которые способствовали конфликту между учительницей и учеником.

На профилактическом учете десятиклассник не стоял. На родителей парня составлены админпротоколы, передает РИА Новости.

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