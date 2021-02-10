Из-за внедорожника, упавшего между Тверью и Москвой, остановились все электрички

На Октябрьской железной дороге в пятницу, 12 февраля, между Тверью и Москвой задерживаются электропоезда. Причиной этого стало дорожно-транспортное происшествие, которое случилось возле станции Фроловское (Московская область).

Там с путепровода упал внедорожник. При падении автомобиль сломал ограждение, которое, в свою очередь, повредило контактную линию.

Пострадавших в ДТП нет, сообщают «Тверские ведомости», однако поезда с обоих направлений будут идти с задержками.

Работники железной дороги делают все возможное для оперативного устранения повреждений.

Вскоре на платформе Фроловское ожидают два автобуса. Они отвезут пассажиров поезда №6607 Конаково – Москва на станцию Подсолнечная.

Кроме этого, компенсационные автобусы будут ходить и между станциями Клин и Подсолнечная. Предусмотрены остановки на платформах Покровка и Фроловское.