Из-за внедорожника, упавшего между Тверью и Москвой, остановились все электрички

На Октябрьской железной дороге в пятницу, 12 февраля, между Тверью и Москвой задерживаются электропоезда. Причиной этого стало дорожно-транспортное происшествие, которое случилось возле станции Фроловское (Московская область).
Там с путепровода упал внедорожник. При падении автомобиль сломал ограждение, которое, в свою очередь, повредило контактную линию.
Пострадавших в ДТП нет, сообщают «Тверские ведомости», однако поезда с обоих направлений будут идти с задержками.
Работники железной дороги делают все возможное для оперативного устранения повреждений.
Вскоре на платформе Фроловское ожидают два автобуса. Они отвезут пассажиров поезда №6607 Конаково – Москва на станцию Подсолнечная.
Кроме этого, компенсационные автобусы будут ходить и между станциями Клин и Подсолнечная. Предусмотрены остановки на платформах Покровка и Фроловское.
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