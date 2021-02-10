Многодетная москвичка раздела догола троих детей и бросила их умирать в лесу

Вечером в четверг, 11 февраля, многодетная москвичка привезла троих своих детей в лесополосу на территории Новой Москвы, раздела их догола и оставила в таком виде на улице. Об инциденте рассказали в управлении Следственного комитета по столице.

К счастью, голых детей на морозе увидел прохожий и немедленно сообщил об этом в правоохранительные органы. С обморожениями (а в Москве, напомним, вчера было около 13 градусов ниже нуля) пострадавших госпитализировали в больницу.

Их мать также угодила в больницу - вскоре в ходе экспертизы будет проверено состояние ее психического здоровья.

По факту покушения на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, находящихся в беспомощном состоянии, следователи возбудили уголовное дело.