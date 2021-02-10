В кафе Москвы младенец получил ожоги от кальяна

В одну из больниц Москвы с ожогами от кальяна был госпитализирован 11-месячный младенец: повреждения ребенок получил в кафе. После госпитализации малыша прокуратура столицы приступила к проведению проверки, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел ночью одиннадцатого февраля в кафе на улице Солянка.

«11-месячный мальчик вместе с матерью 1994 года рождения находился в кафе, где получил ожоги лица и шеи углем из кальяна. Ребенок доставлен в медицинское учреждение, ему оказана помощь», - информирует пресс-служба.

После случившегося Басманная межрайонная прокуратура приступила к проведению проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося, а также причины, которые привели к подобному.

Надзорное ведомство также намерено дать оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних, в том числе по части безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья граждан. Прокуратура оценит и действия родителей ребенка, исполнение ими обязанностей по заботе о здоровье.