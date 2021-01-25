Российский маньяк-насильник сбежал из тюрьмы на Кипре

Из тюрьмы Никосии на Кипре сбежал Александр Сатлаев - бывший следователь из Алтая, который был неоднократно судим за совершенные изнасилования. Об этом со ссылкой на портал Trskinfo сообщает «Московский комсомолец».

Дерзкий побег был совершен 8 февраля. Заключенный спрятался в люке технического помещения близ въезда в колонию, дождался, когда перед прибывшим грузовиком распахнут ворота, и выбежал за пределы тюрьмы.

Сейчас поисками беглого преступника занимается армия и полиция. Он попал на одну из камер наблюдения в Никосии, но задержать его не удалось. Есть предположения, что он попытается скрыться на территории Турции.

В РФ Сатлаев был осужден в 2013 году за четыре совершенных изнасилования и за четыре попытки изнасилования. В 2019 году он освободился по УДО и отбыл на Кипр. Вскоре он был задержан местными правоохранителями за совершение изнасилования и кражу.