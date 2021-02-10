В Новосибирске мужчина избил двух подростков, сломавших снеговика

Сегодня, 11:59

Александр Зуев

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В Новосибирске мужчина избил двух подростков, сломавших снеговика

В Новосибирске произошел чудовищный случай. Там из-за снеговика были избиты два подростка, в связи с чем правоохранители проводят проверку, после которой будет возбуждено уголовное дело о «хулиганстве с применением насилия» (часть 1 статьи 213 УК РФ).

Как выяснило следствие, двух мальчиков избил некий мужчина. Избиение попало на камеры видеонаблюдения школы № 45, расположенной на улице Киевской. В кадрах мужчина хватает двух мальчиков за капюшоны, валит на снег и бьет их по очереди. В этот момент несколько других подростков, стоявших рядом, поспешно отходят в сторону. Потом одного из мальчиков мужчина поднимает и со всей силы бросает обратно на снег и затем бьет их еще несколько раз, пишет[leech=https://www.nsk.kp.ru/daily/27234/4365781/] КП/leech].

Правоохранителям удалось узнать, что 7 февраля около 17 часов двое подростков повредили снеговика, который находился у школы. За этой сценой наблюдал мужчина, проезжавший на автомобиле. Он остановил машину, вышел из нее и подошел к школьникам, а потом стал их зверски избивать.

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