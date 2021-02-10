В стройгородке ЦКАД в Подмосковье найдены тела пяти рабочих

Сегодня, 01:19

Ольга Громова

0

Image 16+
В стройгородке ЦКАД в Подмосковье найдены тела пяти рабочих

В бытовке на территории строительного городка ЦКАД в деревне Болкашино Солнечногорского района Московской области были обнаружены мертвыми пятеро рабочих. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на собственный источник в экстренных службах. Предполагается, что смерть наступила в результате отравления угарным газом.

«В бытовке найдены тела пяти рабочих без признаков жизни. По предварительной информации, они отравились угарным газом от работающей печки», - приводит агентство слова своего собеседника.

По факту случившегося проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства, при которых погибли люди.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В стройгородке ЦКАД в Подмосковье найдены тела пяти рабочих

Сегодня, 01:19

Российский маньяк-насильник сбежал из тюрьмы на Кипре

Вчера, 15:09

Трое человек были спасены с необитаемого острова на Багамах

10-02-2021, 20:39

В Самаре две шестиклассницы разбились насмерть при падении с 16 этажа

10-02-2021, 12:49

В Петербурге за изнасилование 6-летнего мальчика задержан 17-летний подросток

25-01-2021, 21:49

Специалисты поставили предварительный диагноз подмосковным школьникам

21-01-2021, 14:39

В подмосковные школы, где отравились дети, питание поставляет «КП Экопродукт»

20-01-2021, 22:09

Агрегатор такси из-за мастурбировавшего водителя заблокировал весь автопарк

16-01-2021, 00:19

В Красноярске мужчина избил 60-летнюю женщину после драки их собак

15-01-2021, 18:14

Российский теплоход «Композитор Гасанов» сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале

15-01-2021, 09:29

Четырехлетний мальчик случайно уехал один в поезде «Нижний Новгород - Москва»

11-01-2021, 22:28

В Белгородской области задержали мужчину, пытавшегося сбежать с телом жены

10-01-2021, 23:18

Причиной крушения Boeing 737 в Индонезии назвали теракт

10-01-2021, 09:59

Супруга Константина Эрнста Софья пострадала во время спектакля из-за упавших на голову гвоздей

9-01-2021, 13:04

Бывшая «Мисс Вирджиния 1958», умершая из-за коронавируса, ожила

5-01-2021, 10:39

В центре Москвы на 33 миллионов обокрали квартиру топ-менеджера «Газпромбанка»

29-12-2020, 13:54

Полицейские сорвали проведение незаконного корпоратива мэрии российского города

26-12-2020, 20:04

В Подмосковье во время массовой драки мигрантов пострадала 3-летняя девочка

24-12-2020, 13:39

Убитый в Петербурге ученый работал над вакциной от коронавируса

22-12-2020, 00:34

Все школы Кронштадта подверглись проверке из-за массового отравления детей

21-12-2020, 15:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров