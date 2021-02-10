В стройгородке ЦКАД в Подмосковье найдены тела пяти рабочих

В бытовке на территории строительного городка ЦКАД в деревне Болкашино Солнечногорского района Московской области были обнаружены мертвыми пятеро рабочих. Об этом сообщает агентство ТАСС , ссылаясь на собственный источник в экстренных службах. Предполагается, что смерть наступила в результате отравления угарным газом.

«В бытовке найдены тела пяти рабочих без признаков жизни. По предварительной информации, они отравились угарным газом от работающей печки», - приводит агентство слова своего собеседника.

По факту случившегося проводится проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства, при которых погибли люди.