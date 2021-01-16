Специалисты поставили предварительный диагноз подмосковным школьникам

Сегодня, 14:39

0

Image 16+
Специалисты поставили предварительный диагноз подмосковным школьникам

Минобразования Московской области сообщило, что родители одной из школ в регионе обратились за медицинской помощью с жалобами на ухудшение самочувствия своих детей. Всего зафиксировано 96 случаев обращений. Проверка по факту массового заболевания школьников уже проводится.

Известно, что ученикам одной из школ города Электростали стало плохо вечером 19 января. Как рассказали родители, у детей началась рвота, а на следующий день поднялась температура. Врачи пока не могут поставить точный диагноз. При этом медики отметили, что у всех детей схожая симптоматика, характерная для кишечной инфекции неустановленной этиологии.

В школах и детских садах распространен контактно-бытовой способ передачи инфекции. Ребенок может выпить сырой воды, плохо помыть руки или съесть недостаточно термически обработанные продукты. Этого хватит для проникновения в детский организм возбудителя кишечной инфекции.

По факту массового заболевания детей проходит прокурорская проверка. Проверяющие уже выяснили, что организацией питания в школе занимается ООО «КП Экопродукт». Также был произведен забор анализов у персонала школы и заболевших детей, проведена санитарная обработка помещений.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Специалисты поставили предварительный диагноз подмосковным школьникам

Сегодня, 14:39

В подмосковные школы, где отравились дети, питание поставляет «КП Экопродукт»

Вчера, 22:09

Агрегатор такси из-за мастурбировавшего водителя заблокировал весь автопарк

16-01-2021, 00:19

В Красноярске мужчина избил 60-летнюю женщину после драки их собак

15-01-2021, 18:14

Российский теплоход «Композитор Гасанов» сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале

15-01-2021, 09:29

Четырехлетний мальчик случайно уехал один в поезде «Нижний Новгород - Москва»

11-01-2021, 22:28

В Белгородской области задержали мужчину, пытавшегося сбежать с телом жены

10-01-2021, 23:18

Причиной крушения Boeing 737 в Индонезии назвали теракт

10-01-2021, 09:59

Супруга Константина Эрнста Софья пострадала во время спектакля из-за упавших на голову гвоздей

9-01-2021, 13:04

Бывшая «Мисс Вирджиния 1958», умершая из-за коронавируса, ожила

5-01-2021, 10:39

В центре Москвы на 33 миллионов обокрали квартиру топ-менеджера «Газпромбанка»

29-12-2020, 13:54

Полицейские сорвали проведение незаконного корпоратива мэрии российского города

26-12-2020, 20:04

В Подмосковье во время массовой драки мигрантов пострадала 3-летняя девочка

24-12-2020, 13:39

Убитый в Петербурге ученый работал над вакциной от коронавируса

22-12-2020, 00:34

Все школы Кронштадта подверглись проверке из-за массового отравления детей

21-12-2020, 15:19

В Петербурге убит известный ученый-биолог Александр Каганский

21-12-2020, 09:39

Хулиганы забросали снегом Вечный огонь в Петербурге

17-12-2020, 13:54

Самолет компании «Аэроконтроль» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пскова

12-12-2020, 14:39

Сразу двое мужчин внезапно скончались на улице у магазина в Новосибирске

10-12-2020, 18:39

Переболевший коронавирусом петербуржец умер по дороге домой после выписки

9-12-2020, 11:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров