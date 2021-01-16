Специалисты поставили предварительный диагноз подмосковным школьникам

Минобразования Московской области сообщило, что родители одной из школ в регионе обратились за медицинской помощью с жалобами на ухудшение самочувствия своих детей. Всего зафиксировано 96 случаев обращений. Проверка по факту массового заболевания школьников уже проводится.

Известно, что ученикам одной из школ города Электростали стало плохо вечером 19 января. Как рассказали родители, у детей началась рвота, а на следующий день поднялась температура. Врачи пока не могут поставить точный диагноз. При этом медики отметили, что у всех детей схожая симптоматика, характерная для кишечной инфекции неустановленной этиологии.

В школах и детских садах распространен контактно-бытовой способ передачи инфекции. Ребенок может выпить сырой воды, плохо помыть руки или съесть недостаточно термически обработанные продукты. Этого хватит для проникновения в детский организм возбудителя кишечной инфекции.

По факту массового заболевания детей проходит прокурорская проверка. Проверяющие уже выяснили, что организацией питания в школе занимается ООО «КП Экопродукт». Также был произведен забор анализов у персонала школы и заболевших детей, проведена санитарная обработка помещений.