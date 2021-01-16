В подмосковные школы, где отравились дети, питание поставляет «КП Экопродукт»

Вчера, 22:09

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В подмосковные школы, где отравились дети, питание поставляет «КП Экопродукт»

В школах Подмосковья были зафиксированы случаи массового заболевания школьников. Так, на данный момент известно о 90 детях, обратившихся в медучреждения за помощью. По факту случившегося проводится прокурорская проверка.

Пострадавшие обратились за помощью 19 и 20 января. Обошлось без госпитализаций: все школьники проходят лечение дома, их состояние удовлетворительное. У детей при этом были обнаружены симптомы кишечной инфекции неизвестного происхождения.

Массовое заболевание случилось в школе №5 города Электросталь. В данном учебном заведении за питание отвечает фирма «КП Экопродукт». 19 января родители учеников второго класса сообщили о том, что у 13 детей началась рвота, а на следующий день у десяти из них поднялась температура.

Администрация школы №5 при этом сразу же приняла меры. Во всех учебных классах проведена уборка и дезинфекция.  Школьники находятся под наблюдением родителей и медицинских работников.

По факту отравления детей начались следственные действия, которые совместно проводят Роспотребнадзор, МВД и прокуратура. Им предстоит узнать, кто виновен в произошедшем: администрация школы или поставщик питания.

Ранее СМИ сообщали о массовом отравлении жителей в Буйнакске. По итогу проверки удалось выяснить, что причиной заболевания стала грязная водопроводная вода.

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