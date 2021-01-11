Агрегатор такси из-за мастурбировавшего водителя заблокировал весь автопарк

Крупнейший сервис заказа такси в Петербурге заблокировал один из городских таксопарков, в котором работает не вполне адекватный водитель. О прецеденте и инциденте сообщает «МК».

Издание узнало, что поводом для блокировки стала жалоба пассажирки. Девушке надо было добраться в аэропорт Пулково как можно скорее. Но с таксистом ей точно не повезло. Мало того, что во время поездки он смотрел порно, так еще и бессовестно мастурбировал.

Возмущенная петербурженка предполагала, что ей никто не поверит, поэтому сняла все, что ей довелось увидеть в салоне такси, на видео. И с доказательствами обратилась к агрегатору такси.

Сластолюбца, как оказалось, ранее уже блокировали - другие пассажиры также на него жаловались. Однако таксопарк позднее допустил этого мужчину до работы в такси под другим аккаунтом. В результате сервис заблокировал весь автопарк - в нем числится около 50 автомобилей.