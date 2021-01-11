В Красноярске мужчина избил 60-летнюю женщину после драки их собак

В Красноярске на острове Отдыха молодой мужчина избил 60-летнюю женщину после того, как их собаки подрались. Об инциденте в паблике «Белые росы» сообщила дочь пострадавшей.

Вопиющий случай, по ее словам, произошел десятого января. Конфликт между молодым мужчиной и 60-летней жительницей сибирского города начался из-за драки, в которую ввязались их собаки. Избежать потасовки, как пишет женщина, было невозможно - молодой человек своего ротвейлера выгуливает без поводка и без намордника.

После собачьего боя парень набросился на женщину и начал наносить удары по всему телу.

«Бил ее, пинал ногами в живот», - рассказала дочь.

К счастью, сильных телесных повреждений нападавший красноярке не нанес.

Однако пользователи Сети возмущены. Тем более что, как оказалось, этот неадекват на острове уже неоднократно избивал женщин.