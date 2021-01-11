Российский теплоход «Композитор Гасанов» сел на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России сообщили о том, что российский теплоход «Композитор Гасанов», державший курс в порт Энзели республики Иран, сел на мель на 156-ом километре Волго-Каспийского морского канала Астраханской области.

«Поступила информация о том, что в 20:35 по московскому времени на 156 километре северного направления Каспийского моря на мель сел теплоход «Композитор Гасанов», порт приписки которого порт Астрахань. На борту судна находится 16 человек экипажа. В ходе происшествия никто не пострадал», - сообщает пресс-служба МЧС.

Также представители министерства уточнили, что провизии на судне хватит экипажу на 2 недели. Повреждений на теплоходе обнаружено не было. Загрязнение акватории выявлено не было. Корабль направлялся в Иран из порта Оля Астраханской области.

Напомним, в 2019 году в Рыбинском водохранилище произошел похожий инцидент, когда на мель сел речной пассажирский теплоход Viking Helgi. На его борту находилось 300 иностранных туристов. Эксперты установили, что причиной происшествия мог стать отказ электрической рулевой машины.