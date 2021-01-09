Четырехлетний мальчик случайно уехал один в поезде «Нижний Новгород - Москва»

В России произошла история, подобная той, что раскрыта в популярном рождественском фильме «Один дома». Ее рассказал Телеграм-канал NiMash.

Из-за невнимательности собственных родителей маленький мальчик, четырех годков от роду, отправился в путешествие поездом, следующем из Нижнего Новгорода в Москву, совсем один. Его родители думали, что путешествие тщательно продумали. Но ошиблись...

Согласно задумке, мама ребенка должна была ехать поездом из Нижнего, а папа - подсадить мальчика в вагон, на который были приобретены билеты, на станции в Коврове.

Но в какой-то момент что-то пошло не так. В тот самый, когда маме сильно захотелось в туалет. Женщина отлучилась в уборную и опоздала на свой поезд. Но по телефону своего супруга об этом не уведомила.

Мужчина, ни о чем не догадываясь, посадил ребенка на поезд и тот укатил.

Правда, до столицы малыш не доехал. Забили тревогу проводники, и малыша ссадили на станции во Владимире, где передали в руки полиции. А его родителям теперь предстоят объяснения, в том числе с органами опеки.